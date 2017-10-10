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Vize Kriziyle İlgili Abd'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi
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Vize Kriziyle İlgili ABD'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi

VİZE KRİZİYLE İLGİLİ ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ, DOLAR ÖNCE YÜKSELDİ SONRA GERİLEDİ

Vize kriziyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamanın ardından, dolar önce 3,71 TL'ye yükseldi ardından 3,70 TL'ye geriledi. Dolar günü 3,67 TL'de tamamlamıştı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Vize Kriziyle İlgili Abd'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ün Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili yaptığı konuşmanın ardından dolarar kuru anında tepki verdi.

Piyasalar kapandığında 3.67 TL seviyesinde olan dolar, sözcünün açıklamasının ardından önce 3,71 TL seviyesine çıktı, ardından 3,70 TL seviyesine geriledi.

DIŞİŞLERİ'NİN VE BEYAZ SARAY'IN TUTUMUNU PAYLAŞTI

ABD ile yaşanan vize krizi başladığından beri, akşam saatlerinde Pentagon'un yaptığı açıklamanın ardından en üst düzey yorum ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında krizle ilgili bakanlığın ve Beyaz Saray'ın tutumunu paylaştı.

DOLAR ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyledi. Açıklamanın ardından dolar önce 3,71 TL seviyesine yükseldi, ardından 3,70 TL seviyesine geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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