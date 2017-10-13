Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
Melih Gökçek'ten Veda Gibi Konuşma: Ankara Daha Güzellerine Layık
Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın Yenileneceğini Söyledi
Mehmet Ali Şahin İkinci Kez Evlendi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
Irak'ta Peşmergeler İle Türkmen Haşdi Birlikleri Arasında Çatışma Çıktı
Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak
Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi
Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
Pkk'nın Yeni Planı Ortaya Çıktı: Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kuracaklarmış
Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi
Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı
Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
Yıllar Sonra İlk Temas! Suriyeli Pilot, Esad Rejimine Bağlı Yetkililere Teslim Edildi
Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
Gül'ün Onuruna Verilen Yemekte Tam 50 Koyun Kesildi

Vize Krizinin Mimarı, 17-25 Aralık'tan 1 Ay Önce Mali Şubede FETÖ'cü Müdürle Görüşmüş

VİZE KRİZİNİN MİMARI, 17-25 ARALIK'TAN 1 AY ÖNCE MALİ ŞUBEDE FETÖ'CÜ MÜDÜRLE GÖRÜŞMÜŞ

Tutuklanan ABD'nin İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, 17-25 Aralık soruşturmalarından bir ay önce FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştüğü ortaya çıktı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Vize Krizinin Mimarı, 17-25 Aralık'tan 1 Ay Önce Mali Şubede Fetö'cü Müdürle Görüşmüş(8/10)4

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un, FETÖ'nün kumpasın üssü durumuna gelen İstanbul'daki Mali Şube Müdürlüğü'nü 17-25 Aralık öncesi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi FETÖ'cü Mehmet Topuz'un, 17 Aralık 2013'teki kumpastan bie ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği görüntülere ulaşıldı

İLK ZİYARET 5 KASIM'DA

Metin Topuz'un Mali şubeye ilk ziyareti 5 Kasım 2013'te, ABD'li olduğu iddia edilen 3 erkek şahısla birlikte yaptı. 17-25 Aralık kumpasında aktif görev alan dönemin Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştü. Saat 12.17'de başlayan görüşme 1 saat sürdü.

YAKUP SAYGILI'YLA 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Metin Topuz 7 Kasım 2013'te Saygıl'yı ziyaret ediyor. Bu ziyarette Topuz, FETÖ'cü müdürün sekreteri tarafından karşılandı ve Saygılı'nın odasına kadar götürüldü. Saat 14.08'te gerçekleşen bu ziyaret 45 dakika sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vize  Krizinin  Mimarı  17-25  Aralık  Tan  1  Ay  Önce  Mali  Şubede  
Fetö    Müdürle  Görüşmüş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER