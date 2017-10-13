Tutuklanan ABD'nin İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, 17-25 Aralık soruşturmalarından bir ay önce FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştüğü ortaya çıktı.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un, FETÖ'nün kumpasın üssü durumuna gelen İstanbul'daki Mali Şube Müdürlüğü'nü 17-25 Aralık öncesi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi FETÖ'cü Mehmet Topuz'un, 17 Aralık 2013'teki kumpastan bie ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği görüntülere ulaşıldı

İLK ZİYARET 5 KASIM'DA

Metin Topuz'un Mali şubeye ilk ziyareti 5 Kasım 2013'te, ABD'li olduğu iddia edilen 3 erkek şahısla birlikte yaptı. 17-25 Aralık kumpasında aktif görev alan dönemin Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştü. Saat 12.17'de başlayan görüşme 1 saat sürdü.

YAKUP SAYGILI'YLA 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Metin Topuz 7 Kasım 2013'te Saygıl'yı ziyaret ediyor. Bu ziyarette Topuz, FETÖ'cü müdürün sekreteri tarafından karşılandı ve Saygılı'nın odasına kadar götürüldü. Saat 14.08'te gerçekleşen bu ziyaret 45 dakika sürdü.

Kaynak: haberinburada