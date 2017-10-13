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Vize krizinin çözümünü görüşecek ABD heyetinin geliş tarihi belli oldu

VİZE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜ GÖRÜŞECEK ABD HEYETİNİN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, vize kriziyle ilgili görüşmeler için önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Heyetin 16 Ekim'de Türkiye'de olacağı iddia edildi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Vize Krizinin Çözümünü Görüşecek Abd Heyetinin Geliş Tarihi Belli Oldu(5/10)1

Geçtiğimiz pazar günü Türkiye'den yapılacak vizeleri askıya alan ABD ile başlayan krizin aşılması yönünde en önemli adım önümüzdeki pazartesi atılacak.

VİZE KRİZİNİ GÖRÜŞECEKLER

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mavkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından ABD'den bir heyetin krizi görüşmek için kısa zaman içinde Türkiye'ye geleceği ortaya çıkmıştı.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI BAŞKANLIK EDECEK

Heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen'in başkanlık edeceği öğrenilmişti.

16 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR

Konuyla ilgili CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, resmi makamlardan aldığı bilgiye göre söz konusu heyetin 16 Ekim pazartesi günü Türkiye'de olacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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