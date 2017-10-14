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Vize Krizinden Sonra Gelen İlk Amerikalı Turist Kafilesi, Türkiye'ye Giriş Yaptı

VİZE KRİZİNDEN SONRA GELEN İLK AMERİKALI TURİST KAFİLESİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizinin ardından gemiyle ilk turist kafilesi Türkiye'ye geldi. 783 turist, transit geçiş vizeleri olduğu için Türkiye'ye giriş yaptı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Vize Krizinden Sonra Gelen İlk Amerikalı Turist Kafilesi, Türkiye'ye Giriş Yaptı(7/10)3

Kuşadası Limanı'na yanaşan Malta bandıralı iki ayrı yolcu gemisiyle seyahat eden 783 Amerikalı turistin transit geçiş vizeleri olduğu için Türkiye'ye giriş yapmasına izin verildi.

VİZE KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ GELDİLER

Amerika ile yaşanan vize krizinin ardından ilk kez içerisinde Amerikalı turistlerin de bulunduğu Azamara Journey ve Olympia adlı iki ayrı turist gemisi sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Bin 174 yolcu taşıyan Olympia'da 428 kişinin, 635 turist taşıyan Azamara Jouney'deki ise 355 kişinin Amerikalılardan oluştuğu bildirildi.

783 ABD'Lİ TURİST TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Vize krizi nedeniyle Türkiye giriş yapıp yapamayacakları merakla beklenen 783 Amerikalı turistin vize uygulamasına muhatap edilmeden transit olarak Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi.

EFES'İ VE MERYEM ANA EVİNİ ZİYARET ETTİLER

Amerikalı turistlerin gelişi nedeniyle Kuşadası Limanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye'ye giriş yapan Amerikalı turistlerin büyük bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyarete gitti

KRİZLE İLGİLİ KONUŞMADILAR

Çok az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında gezintiye çıktı. Amerikalı turistler, vize kriziyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Vize krizinden etkilenmeden seyahatlerine devam eden Amerikalı turistlerin, Türk yetkililerin gösterdiği ilgi nedeniyle son derece mutlu şekilde Kuşadası Limanı Gümrük Kapısından çıkış yaptıkları gözlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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