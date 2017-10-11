Tuğçe Kazaz, ABD ile yaşanan vize krizi sonrası dövizde yaşanan dalgalanmayla ilgili doların Türkiye'de yasaklanmasını önerdi.

Yaptığı siyasi yorumlarla sık sık adından söz ettirmeyi başan ünlü manken Tuğçe Kazaz, şimdi de ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize kriziyle ilgili yorum yaptı.

DOLARIN TÜRKİYE'DE YASAKLANMASINI ÖNERDİ

Kazaz'ın kriz sonrası dolarda yaşnan dalgalanmayla ilgili bulduğu çözüm ise yine sosyal medyada günün konuları arasında yer aldı. Kazaz, çözüm olarak doların Türkiye'de yasaklanmasını önerdi.

"GERİSİNİ DOLARI BASANLAR DÜŞÜNSÜN"

İşte Kazaz'ın çok tartışılan Twitter paylaşımı:

Ütopik gelecek belki ama bence doları Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini doları basan onlar düşünsün.

Kaynak: haberinburada