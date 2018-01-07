Amerika ile Türkiye arasında 8 Ekim'den bu yana süren vize krizinin 2017'nin son günlerinde çözüme kavuşması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'den ABD'ye tatil amaçlı gitmek isteyenler gemi ve paket turlara hücum etti. Turizmciler, vize krizinden önceki döneme göre talebin yüzde 30 arttığını belirtiyor.

"KRİZ DEVAM ETSEYDİ YÜZDE 80 KAYIP YAŞANIRDI"

ABD merkezli cruise firması Royal Caribbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, 2016'da Miami kalkışlı Karayipler turuna Türkiye'den 3 bin 500 kişi gönderdiklerini, 2017'de bu sayının 4 bin 200'e çıktığını hatırlattı. Canıyılmaz, "Vize krizi öncesinde bu sayı 4 bin civarındayken, kriz çözüldükten sonra 5 bin 500'lere çıktı. Yüzde 30'un üzerinde bir artış var. Kriz devam etseydi geçen yılki turist sayısının yüzde 80'ini kaybederdik" dedi.

"TALEP ARTIYOR"

Bu yıl Türkiye'den, Miami kalkışlı cruise turlarına 5 bin 500-6 bin kişiyi göndermeyi hedeflediklerini kaydeden Canıyılmaz, "Türk Hava Yolları'nın Miami'ye direkt sefer başlatması Türk turistin ilgisini artırdı" değerlendirmesini yaptı.

"YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI"

Vize krizinin çözülmesiyle birlikte ABD turlarına olan ilginin de yüzde 30 arttığını belirten Prontotour'un patronu Ali Onaran, "Kriz öncesi ABD'ye rutin satışlar 100 kişiyken, şimdi bu oran 130'a çıktı" dedi. Yerli turistin ABD'yi daha çok sağlık, iş, okul için tercih ettiğini anlatan Onaran, "Yaklaşık 20 bin kişi paket turlarla tatil amaçlı ABD'ye gidiyor. En çok Miami-Orlando turları tercih ediliyor" diye konuştu.

GEZİ, EĞLENCE VE ALIŞVERİŞ BİR ARADA

Karayipler programında İstanbul'dan Miami'ye direkt uçuşla gidildiğini söyleyen Canıyılmaz, "Miami'de 1 gece birinci sınıf otellerde konaklama yapılıyor. Yolcularımız bu turda Karayipler'i görme imkânı buluyor. Nassau, St.Thomas ve St.Marteen adaları ziyaret ediliyor. Ayrıca Miami'de ünlü outlet merkezlerinde ekonomik fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor" dedi.

Miami-Karayipler turuna Türkiye'deki yerli ve yabancı şirketlerin de yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Cihangir Canıyılmaz, "Bu sene hedefimiz bu alanda yüzde 20'ye ulaşmak" dedi. THY uçuşlu 1 haftalık Miami-Bahamalar ve Karayipler turu 1.000-1.800 euro arası yapılabiliyor.

Kaynak: haberinburada