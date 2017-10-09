VİZE GERGİNLİĞİ SONRASI BORSADA SON DURUM! BIST 100 ENDEKSİ 100 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ
ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin etkisiyle, Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 3,66 düşüş yaşayarak 100 binin altına indi.
ABD ve Türkiye arasındaki artan gerilimin etkisiyle piyasalar sert satışlarla karşılaştı. ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından bunun ilk etkisi döviz piyasasında görüldü. Bu sabah ilk işlemlerde dolar/TL, yüzde 2'yi geçen artışla 3.70 seviyesinde bulunurken, euro 4.32 seviyesinde seyrediyor.
BORSADA YÜZDE 5 KAYIP
Döviz tarafında yaşanan yükselişin ardından hisse senedi piyasasında ciddi kayıplarla haftaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3813 puan düşüşle 100.324 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 3,66 oranında değer kaybetti. Satışların hızlanmasıyla endeks, yüzde 4.6 kayıpla 99.210 puana kadar geriledi.
Analistler, bugün siyasi gelişmelerin ve buna bağlı döviz kurlarının seyrinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi verisinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.
Piyasalarda yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyri ve siyasi gelişmeler takip edilecek.
Kaynak: haberinburada
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