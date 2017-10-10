Kuzey Koreli Hackerlar, Abd İle Güney Kore'nin Gizli Savaş Planlarını Çaldı!
Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Viyana'da Türk Kökenli Asker, Vurularak Öldürüldü
15 Temmuz'da İbb Lojistik Merkezi İşgal Eden Fetö'cüler Hakkında Karar Açıklandı
İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
Büyükannelerinin Tabağı Çin İmparatoruna Ait Çıkınca Milyoner Oldular!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
Polis Tarafından Vurulan Korkuteli Savcısının Doktoru Konuştu: Ameliyat Başarılı Geçti
Merkeze Alınan Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü Tutuklandı
Son Dakika! Katalonya İnat Etmedi: Bağımsızlık Sürecini Askıya Almalıyız
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs Ayındaki Kongre İçin Çalışmalara Başladı
Son Dakika! Pentagon: Vize Gerilimi Türkiye'yle Askeri Operasyonlarımızı Etkilemez
İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
Asya Kupası'nda Filistin, Bhutan'ı 10-0 Yendi
Tff, Abdullah Avcı Haberlerine Açıklık Getirdi
Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
Tff Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in İstifa Etmeyi Düşünmediğini Söyledi
Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü

Viyana'da Türk Kökenli Asker, Vurularak Öldürüldü

VİYANA'DA TÜRK KÖKENLİ ASKER, VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20 yaşındaki Türk kökenli bir asker, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

Tarih : 10 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Viyana'da Türk Kökenli Asker, Vurularak Öldürüldü(10/10)6

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki askeri garnizonda, 20 yaşındaki Türk kökenli Avusturya askeri, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

AÇIKLAMAYI POLİS SÖZCÜSÜ YAPTI

Viyana Polis Sözcüsü Patrick Maierhofer, basına yaptığı açıklamada, Viyana'nın ikinci bölgesinde yer alan Vorgarten Garnizonu'nda görev yapan 20 yaşındaki Türk kökenli İ.M'nin, 22 yaşındaki başka bir asker tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Konunun her yönüyle araştırıldığını belirten Maierhofer, öldürülen askerin Avusturya ordusunda kullanılan StG 77 tüfeğinden çıkan bir kurşunla hayatını kaybettiğini ve olayın failinin gözaltına alındığını söyledi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Maierhofer, tutuklanan askerin henüz ifade vermediğini belirterek, olayın öncesinde iki asker arasında herhangi bir gerginliğin olmadığını ancak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna dair araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

AVUSTURYALI BAKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşamını yitiren askerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu."NÖBET TUTAN ASKERLERİN SİLAHI DOLU DEĞİL"

Dozkozil, polis ve savcılığın konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu beklediklerini belirterek, "Bu olayın nasıl meydana geldiği bizim için büyük bir soru işareti. Çünkü nöbet tutan askerler vazifelerini dolu silahla yapmıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan Avusturya medyası, 22 yaşındaki askerin, nöbet kulübesinde dinlenen Türk kökenli İ.M'yi kazayla vurduğu bilgisine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Viyana  Da  Türk  Kökenli  Asker  Vurularak  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER