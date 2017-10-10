Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20 yaşındaki Türk kökenli bir asker, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki askeri garnizonda, 20 yaşındaki Türk kökenli Avusturya askeri, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

AÇIKLAMAYI POLİS SÖZCÜSÜ YAPTI

Viyana Polis Sözcüsü Patrick Maierhofer, basına yaptığı açıklamada, Viyana'nın ikinci bölgesinde yer alan Vorgarten Garnizonu'nda görev yapan 20 yaşındaki Türk kökenli İ.M'nin, 22 yaşındaki başka bir asker tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Konunun her yönüyle araştırıldığını belirten Maierhofer, öldürülen askerin Avusturya ordusunda kullanılan StG 77 tüfeğinden çıkan bir kurşunla hayatını kaybettiğini ve olayın failinin gözaltına alındığını söyledi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Maierhofer, tutuklanan askerin henüz ifade vermediğini belirterek, olayın öncesinde iki asker arasında herhangi bir gerginliğin olmadığını ancak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna dair araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

AVUSTURYALI BAKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşamını yitiren askerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu."NÖBET TUTAN ASKERLERİN SİLAHI DOLU DEĞİL"

Dozkozil, polis ve savcılığın konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu beklediklerini belirterek, "Bu olayın nasıl meydana geldiği bizim için büyük bir soru işareti. Çünkü nöbet tutan askerler vazifelerini dolu silahla yapmıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan Avusturya medyası, 22 yaşındaki askerin, nöbet kulübesinde dinlenen Türk kökenli İ.M'yi kazayla vurduğu bilgisine yer verdi.

Kaynak: haberinburada