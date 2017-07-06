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vivo x9s plus'ın görüntülerini yayınladı

VİVO X9S PLUS'IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

6 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikle resmi olarak tanıtılacak Vivo X9s Plus'ın görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde telefon açık bir şekilde görülüyor.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 10:17
Puan Ver : Vivo X9S Plus'ın Görüntülerini Yayınladı(8/10)8


Çin'in önde gelen telefon üreticilerinden Vivo yeni akıllı telefonları Vivo X9s ve X9s Plus'ı önümüzdeki günlerde satışa çıkaracak. Şirket daha önce yayınladığı açıklamayla her iki telefonun da 6 Temmuz'da resmen tanıtılacağını duyurmuştu. 3 gün sonra düzenlenecek bu etkinlik için bekleyiş sürerken, Vivo X9s Plus'ı gösteren yeni görselleri yayınladı.



Doğrudan Vivo tarafından yayınlanan bu basın görselleri telefonun tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor. X9s Plus son dönemde çıkan birçok telefon gibi çift kamera teknolojisi ile geliyor. Ancak Vivo'nun yeni telefonunda çift kamera arka değil ön yüzde. Telefonda 20 + 5 megapiksel çift selfie kamerası bulunuyor. 5.85 inç ekrana sahip telefon pembe, altın ve mat siyah renkleri ile satışa çıkacak.



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