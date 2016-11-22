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vivo, kavisli ekranlı telefonu ile geliyor

VİVO, KAVİSLİ EKRANLI TELEFONU İLE GELİYOR

Akıllı telefon pazarında son zamanda yükselişe geçen Çinli Vivo bu sefer Xplay 6 adını verdiği kavisli ekrana sahip telefonuyla ses getirmek istiyor.

Tarih : 22 Kasım 2016, 10:07
Puan Ver : Vivo, Kavisli Ekranlı Telefonu İle Geliyor(5/10)3


Akıllı telefon pazarında son zamanda yükselişe geçen Çinli Vivo bu sefer  Xplay 6 adını verdiği kavisli ekrana sahip telefonuyla ses getirmek istiyor.



Son zamanlarda birçok üretici akıllı telefonlarında kavisli ekran tercihinde bulunmaya başladı. Bu üreticilerden bir tanesi olan Çin menşeli Vivo, son modeli  Xplay 6 ile bu modaya uyan firmalar arasına adını yazdırmayı planlıyor.



Vivo Xplay 6 modelinin donanımına bakacak olursak bizi ilk olarak 5.43 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED kavisli ekran ile karşılıyor. 6GB LPDDR4 RAM ile yüksek performans vaat eden ürün, Snapdragon 820 yonga seti üzerinde yükseliyor. Depolama olarak 128GB tercihinde bulunulurken, batarya olarak ise 4080mAh kullanımına gidilmiş. Bunun yanısıra en dikkat çeken özelliği ise yüksek kapasiteli bataryası bulunmasına karşılık kalınlık olarak sadece  5.92mm ölçülere sahip olması.



Kamera olarak ise arka tarafta 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör ve  5MP çözünürlüğünde ikinci bir sensör bulunuyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Sadece bununla kalmayıp ses çözümleri konusunda da dikkat çekmek isteyen firma, ES9038 ve 3xOPA1622 ses yongaları kullanmayı ihmal etmemiş.



Bu ilgi çekici ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar 655$ gibi bir miktarı gözden çıkarmak ve 12 Aralık tarihini beklemek zorunda kalacak.



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Etiketler: Vivo  Kavisli  Ekranlı  Telefonu  İle  Geliyor    haber

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