

Mobil oyun sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Gameloft artık Vivendi çatısı altına giriyor.



Mobil oyun sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Gameloft artık Vivendi bünyesinde çalışacak. Vivendi, yaptığı büyük mücadele sonrasında çoğunluk hisseye sahip oldu.



Yılın ilk aylarından Vivendi, Gameloft için teklifini sunmuş ama bu teklif reddedilmişti. Vivendi ise vazgeçmedi ve yavaş yavaş firmanın hisselerini satın almaya çalıştı. Gameloft da buna karşı boş durmadı ve gerek aile içerisinden gerekse dışarıdan gelen yatırımlarla sermayesini artırdı. Bu mücadele pes etmeyen taraf olan Vivendi nihayet yüzde 62 civarında denk gelen hisseye hakim oldu.



Çoğunluk hissesine sahip olan Vivendi artık yüzde 56 oy hakkını elde etmiş oldu. Vivendi bunun yanında ı Ubisoft hisselerinin de yüzde 17'sini bünyesinde bulunduruyor. En büyük söylenti ise Vivendi'nin iki şirketi bir araya getirip tek bir marka halinde ortaya çıkaracağı. Bunun sonucunda da daha kaliteli yapımlar ortaya çıkacak. Ama Vivendi ise Ubisoft'u satın almak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.



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