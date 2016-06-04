O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

vivendi, gameloft'un çoğunluk hissesini aldı

VİVENDİ, GAMELOFT'UN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ ALDI

Mobil oyun sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Gameloft artık Vivendi çatısı altına giriyor.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:12
Puan Ver : Vivendi, Gameloft'un Çoğunluk Hissesini Aldı(10/10)10


Mobil oyun sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Gameloft artık Vivendi çatısı altına giriyor.



Mobil oyun sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Gameloft artık Vivendi bünyesinde çalışacak. Vivendi, yaptığı büyük mücadele sonrasında çoğunluk hisseye sahip oldu.



Yılın ilk aylarından Vivendi, Gameloft için teklifini sunmuş ama bu teklif reddedilmişti. Vivendi ise vazgeçmedi ve yavaş yavaş firmanın hisselerini satın almaya çalıştı. Gameloft da buna karşı boş durmadı ve gerek aile içerisinden gerekse dışarıdan gelen yatırımlarla sermayesini artırdı. Bu mücadele pes etmeyen taraf olan Vivendi nihayet yüzde 62 civarında denk gelen hisseye hakim oldu.



Çoğunluk hissesine sahip olan Vivendi artık  yüzde 56 oy hakkını elde etmiş oldu. Vivendi bunun yanında ı Ubisoft hisselerinin de yüzde 17'sini bünyesinde bulunduruyor. En büyük söylenti ise Vivendi'nin iki şirketi bir araya getirip tek bir marka halinde ortaya çıkaracağı. Bunun sonucunda da daha kaliteli yapımlar ortaya çıkacak. Ama Vivendi ise Ubisoft'u satın almak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.



Spotify Karaoke İşine de El Attı!








Etiketler: Vivendi  Gameloft  Un  Çoğunluk  Hissesini  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER