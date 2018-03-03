Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak
Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!
Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti
Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!
Suudi Kadınların Özgürlük Koşusu! İlk Kez Maratona Katıldılar
Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi
Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor
Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!
Yeni İttifak Mı Kuruluyor! Merak Edilen Soru Cevabını Buldu
Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
İki Ağanın Mirasçıları Harekete Geçti! Milyarlarca Lira Alabilirler
Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!
Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları
Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı
Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0
69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan
Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor

Vitor Pereira'nın takımından tarihi fark! 8-0

VİTOR PEREİRA'NIN TAKIMINDAN TARİHİ FARK! 8-0

Çin Liginde yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, Ligin yeni ekibi Dalian Yifang'ı 8-0 yendi.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0(10/10)6

Çin'de ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, lige yeni yükselen Dalian Yifang'ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla ev sahibi Shanghai SIPG oldu.

Shanghai SIPG'e galibiyeti getiren golleri 1, 24 ve 75. dakikada Oscar, 37. dakikada (penaltı) Hulk, 60, 65 ve 83. dakikada Lei Wu, 84. dakikada Wenjun Lü kaydetti.

OSCAR VE HULK MAÇA DAMGA VURDU

Ayrıca Shanghai SIPG'de Oscar ve Hulk ikişer asist yaparak maça damga vurdular.

Maç boyunca kaleye isabetli şut çekemeyen Dalian Yifang, hafta arasında West Ham United'ın savunmacı ismi Jose Fonte'yi Atletico Madrid'den de Nico Gaitan ve Yannick Carrasco gibi hücum hattının iki önemli futbolcusunu transfer ettiler. Ancak Shanghai SIPG karşısında aldıkları mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vitor  Pereira  Nın  Takımından  Tarihi  Fark  8-0    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER