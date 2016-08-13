

Pereira, Portekiz spor gazetesi Record'a gönderdiği yazılı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün teknik direktör olarak kendisinin görev yapmasını engellediğini savundu.







Sözleşmesine saygı gösterilmediğini öne süren Pereira, Türkiye'de gergin bir ortamda olduğunu ve tehditler aldığını iddia etti. Pereira, Fenerbahçe'deki görevlerinin kendisine geri verilmesini umduğunu ancak bu süreçte Portekiz'e gitme kararı aldığını açıkladı.







Portekizli teknik adam, yardımcılarının da kendisiyle aynı yolu izleyeceklerini ve Fenerbahçe'nin alacağı kararı bekleyeceklerini kaydetti.