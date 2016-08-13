VİTOR PEREİRA: TEHDİTLER ALIYORUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli yönetimin görevini yapmasını engellediği gerekçesiyle Portekiz'e dönme kararı aldığını belirtti.
Pereira, Portekiz spor gazetesi Record'a gönderdiği yazılı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün teknik direktör olarak kendisinin görev yapmasını engellediğini savundu.
Sözleşmesine saygı gösterilmediğini öne süren Pereira, Türkiye'de gergin bir ortamda olduğunu ve tehditler aldığını iddia etti. Pereira, Fenerbahçe'deki görevlerinin kendisine geri verilmesini umduğunu ancak bu süreçte Portekiz'e gitme kararı aldığını açıkladı.
Portekizli teknik adam, yardımcılarının da kendisiyle aynı yolu izleyeceklerini ve Fenerbahçe'nin alacağı kararı bekleyeceklerini kaydetti.
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