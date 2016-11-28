

Çalkantılı bir szonun ardından eleştirilerle yeni sezona giren ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya elenmesiyle görevine son verilen Vitor Pereira takım aramaya devam ediyor.







"İtalya'yı istiyorum"







Portekizli teknik adam teknik direktörülü kariyeriyle alakalı olarak İtalyan spor haber sitesi Tutto Mercato Web'e açıklamalarda bulundu ve "Stefano Pioli, Inter'in başına geçmeden önce onlarla görüşmeler yaptım. Aslında her şey iyi gitmişti ama olmadı. Bazen olmayınca olmaz. Çok da fazla kafama takmıyorum. Ama İtalya'da takım çalıştırmayı da çok istiyorum" dedi.







Hatırlanacağı üzere Milano ekibi sezon başı kötü sonuçlardan dolayı Roberto Mancini'nin görevine son vermiş daha sonra Hollandalı teknik adam Frank de Boer'u takımın başına getirmişti. De Boer da sorunlara çözüm olamayınca Stefano Pioli, yeni teknik direktör olmuştu.







kaynak:fanatik