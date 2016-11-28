VİTOR PEREİRA: INTER'LE GÖRÜŞTÜM
Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın, Inter'le görüştüğü ortaya çıktı.
Çalkantılı bir szonun ardından eleştirilerle yeni sezona giren ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya elenmesiyle görevine son verilen Vitor Pereira takım aramaya devam ediyor.
"İtalya'yı istiyorum"
Portekizli teknik adam teknik direktörülü kariyeriyle alakalı olarak İtalyan spor haber sitesi Tutto Mercato Web'e açıklamalarda bulundu ve "Stefano Pioli, Inter'in başına geçmeden önce onlarla görüşmeler yaptım. Aslında her şey iyi gitmişti ama olmadı. Bazen olmayınca olmaz. Çok da fazla kafama takmıyorum. Ama İtalya'da takım çalıştırmayı da çok istiyorum" dedi.
Hatırlanacağı üzere Milano ekibi sezon başı kötü sonuçlardan dolayı Roberto Mancini'nin görevine son vermiş daha sonra Hollandalı teknik adam Frank de Boer'u takımın başına getirmişti. De Boer da sorunlara çözüm olamayınca Stefano Pioli, yeni teknik direktör olmuştu.
kaynak:fanatik
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar