VİRANŞEHİR'DE CANLI BOMBA YAKALANDI! ÇATIŞMA ÇIKTI
Özel Harekat polisleri ile PKK'lılar arasında Viranşehir ilçe merkezi yakınlarında çatışma çıktı.
CANLI BOMBA YAKALANDI
Çıkan çatışmada, Viranşehir ilçe merkezinde eylem hazırlığı yaptığı bilgisine ulaşılan bir canlı bomba yakalandı.
Polisin geniş güvenlik tedbirleri altında gözaltına alınan şahsın kimliği açıklanmazken operasyonun sürdüğü bildirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, bazı teröristlerin ölü ele geçirildiği ve yaralananlar olduğu belirtildi.
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