VİRANŞEHİR'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. Yıl dönümü coşku ve heyecan içerisinde kutlandı.
Viranşehir'de Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlandı. Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tebriklerin kabulüne geçildi
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