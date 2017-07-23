IRAK uyruklu İngiliz vatandaşı A.H. (55), uluslararası para transferi yapan bir şirketin Londra ofisinde yöneticiydi. İnternetteki sohbet sitelerinde Türkiye'de yaşayan bir Iraklı ile tanıştı. Sohbet ettiği Iraklı, A.H.'nin kel olmasına lafı getirdi. İstanbul'da VIP hizmet veren sağlık merkezinde tanıdıkları olduğunu, uygun fiyata çok iyi saç ektiklerini söyledi. A.H. başta teklife sıcak bakmadı ancak daha sonra ikna oldu. Geçtiğimiz pazartesi İngiltere'den uçakla İstanbul'a geldi. A.H.'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 kişi karşıladı.

ELLERİ AYAKLARI BAĞLANDI, BAŞINA SİLAH DAYANDI

VIP uygulama imajı vermek için A.H., Taksim'de lüks bir otele götürüldü. A.H. oteldeki odasında bir süre dinlendi. İlerleyen saatlerde gelen iki kişi, A.H.'yi saç ekiminin yapılacağı VIP sağlık merkezine götüreceklerini söyleyerek otomobile bindirdi. İki kişi, A.H.'yi Gaziosmanpaşa'daki bir eve götürdü. İçeri girdiğinde A.H.'nin saç ektirmeyi hayal ettiği başına silah dayandı, elleri ayakları iple bağlandı.

SABAH 5'E KADAR DÖVÜLDÜ

Sabah saat 05.00'e kadar dövüldükten sonra üzerindeki 5 bin Euro, 1600 Frank, biri Rolex iki saati, 2 cep telefonu alınan A.H. sokağa atıldı. Bir taksiye binerek Atatürk Havalimanı'na giden A.H., polise başından geçenleri anlattı. A.H., tedavisi için hastaneye götürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri havalimanı ve oteldeki kamera kayıtlarını inceledi. A.H.'yi otelden alan otomobilin plakası belirlendi. Plaka tanıma sisteminden otomobil, Zeytinburnu'nda park halinde bulundu. Bölgede gizlenen ekipler, otomobili almaya gelen Basri İleri'yi gözaltına aldı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Üzerinde A.H.'den aldığı para çıkan İleri'nin sorgusu sonucu, gasp olayına karıştığı belirlenen Ömer Akın da gizlendiği evde yakalandı. Gasp olayına karışan Hamdullah Yelboğa'nın da arandığı, A.H.'nin internette görüştüğü kişinin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından A.H., kendisini kaçıran İleri'yi teşhis etti. A.H., 16 saat içinde kendisini gasp eden çeteyi çökerten Gasp Büro Amirliği polislerine teşekkür etti. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada