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viop'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, dün resmi tatil olması nedeniyle...

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:52
Puan Ver : Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı(9/10)10


Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, dün resmi tatil olması nedeniyle yeni haftaya bugün başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan ve yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 118.600 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü en yüksek 118.900 puanı gören haziran vadeli endeks kontratı, günü yüzde 0,30 artışla 118.350 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bu hafta yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon verisi ile cuma akşamı açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtiyor.



ABD'de yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, pazar günü Fransa'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun da yatırımcıların gündeminde olacağını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratının 119.200 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu kaydederek, olası düşüşlerde ise 117.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.



 



kaynak:memleket








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