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Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur mu?

VİNÇLE EVİ ÇALINAN VATANDAŞ ŞOKTA: İNSANDA BÖYLE CESARET OLUR MU?

Bursa'da iki hırsız, kiraladıkları vinç ile yaklaşık 4 ton ağırlığındaki prefabrik evi 20 dakikada alıp götürdü. Prefabrik evin sahibi ise "İnsanda böyle cesaret olur mu?" diyerek isyan etti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur Mu?(7/10)3

Bursa'da iki hırsız, kiraladıkları vinç ile yaklaşık 4 ton ağırlığındaki prefabrik evi 20 dakikada alıp götürdü. İlginç hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, prefabrik evin sahibi Tahir Ali Uçan, evinin çalınabileceğinin aklına gelmediğini belirterek, "Bu korkunç bir şey. İnsanda böyle cesaret olur mu? İlk gördüğümde şoke oldum." dedi.

Bursa'da daha önce otomobil ve motosiklet hırsızlığı suçları dahil olmak üzere 10'a yakın hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç'nin son hırsızlığı "bu kadar da olmaz" dedirtti. İki şüpheli, kiraladıkları vinçle merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik evi yaklaşık 20 dakikada vince yükleyerek çaldı. 7 yıldır aynı yerinde duran prefabrik evinin yerinde olmadığını gören Tahir Ali Uçan ise şaşkınlığa uğrayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇALDIKLARI PREFABRİK EVDE GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, şüphelileri evi çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Hıdır A. ve Faruk Ç'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve iki şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ŞAŞIRDIM, ŞOKE OLDUM"

7 yıldır aynı yerinde duran prefabrik evinin yerinde olmadığını gördüğünde polise başvurduğunu ifade eden Tahir Ali Uçan, "Pazartesi sabahı saat 07.00 gibi buradan geçerken evin olmadığını fark ettim. Polis merkezine gittim. Polis arkadaşlarla beraber benzin istasyonunun kameralarını kontrole geldik. Bu cebine alıp götürebileceğin bir şey değil ki. 3-4 tonluk bir ev. Yaklaşık 7 yıl önce yaptırmıştım. Bu cesaret ve korkunç bir şey. İnsanda bu cesaret olur mu? Tanımadığın bir insanın evini alıp götürüyorsunuz. Ben de şaşırdım, şoke oldum. 3-4 ton ağırlığı var. Kamera görüntülerine göre bu evin alınıp götürülmesi 20-25 dakikada oluyor" dedi.

"BUNDAN SONRA ÖNLEMİMİZİ ALACAĞIZ"

Yaşadıkları bu olaydan sonra önlemlerini alacaklarını ifade eden Tahir Ali Uçan'ın çalışma arkadaşı Serhat Güntay da, "İnsan şaşırıyor, üzülüyor. Burada uzun zamandan beri duran ev çalınıyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Biz de bundan sonra önlemimizi alacağız. Buraya alarm, kamera koyacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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