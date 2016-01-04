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VİNCİN ALTINDA EZİLEREK ÖLDÜ


VİNCİN ALTINDA EZİLEREK ÖLDÜ
Tarih : 04 Ocak 2016, 12:29
Puan Ver : Vincin Altında Ezilerek Öldü(8/10)7


 Olay, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi Uzunlar Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yükleme ve taşıma firmasında çalışan Enes Güler (22), aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Sefa Köse'nin idaresindeki 55 BZ 389 plakalı vincin kapısının açılması sonucu savrulup vincin altına düştü. Vincin üzerinden geçtiği Enes Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.



Vinç sürücüsü Sefa Köse, Tekkeköy Polis Merkezi'ne gidip polise teslim oldu. Enes Güler'in ölümü aynı işyerinde çalışanları gözyaşına boğdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görgü şahitleri polise verdikleri ifadede, ölen gencin hareket halindeki vincin kapısına tutunup şaka yaptığını ve bu sırada şerit değiştiren vincin kapısı açılınca düşerek vincin üzerinden geçtiğini söylediler.








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