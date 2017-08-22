Çin'de vince tüklenen kamyonun halatları kopunca bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Çin'de bir kamyonun vinç tarafından inşaat sahasına indirilmesi sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Vincin halatlarından biri kopunca kamyon bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: haberinburada