VİNCE YÜKLENEN KAMYON, İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ! DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çin'de vinç yardımıyla inşaat alanına indirilen kamyon, bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Çin'de vince tüklenen kamyonun halatları kopunca bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.
AMATÖR KAMERAYA YANSIDI
Çin'de bir kamyonun vinç tarafından inşaat sahasına indirilmesi sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Vincin halatlarından biri kopunca kamyon bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa amatör kamera tarafından kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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