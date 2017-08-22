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Vince yüklenen kamyon, işçinin üzerine düştü! Dehşet anları kamerada

VİNCE YÜKLENEN KAMYON, İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ! DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çin'de vinç yardımıyla inşaat alanına indirilen kamyon, bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Vince Yüklenen Kamyon, İşçinin Üzerine Düştü! Dehşet Anları Kamerada(6/10)2

Çin'de vince tüklenen kamyonun halatları kopunca bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Çin'de bir kamyonun vinç tarafından inşaat sahasına indirilmesi sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Vincin halatlarından biri kopunca kamyon bir işçinin üzerine devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa amatör kamera tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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