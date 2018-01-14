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Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi

VİLLARREAL DEPLASMANDA REAL MADRİD'İ 1-0 YENDİ

La Liga 19. hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yendi. Bu sonuçla Villarreal deplasmanda ilk kez eflatun-beyazlılara karşı galibiyet elde etmiş oldu.

Tarih : 14 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi(7/10)3

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Villarreal'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında ataklarını gole çeviremeyen iki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Pablo Fornals, ceza sahası dışından attığı golle Villarreal'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

REAL MADRİD DEPLASMANINDA İLK GALİBİYET

Villarreal'da forma giyen Enes Ünal, 76. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi. Konuk takım lig tarihinde Real Madrid deplasmanından ilk kez galibiyetle ayrıldı.

Villarreal bu galibiyetin ardından puanını 31 yaparken, Real Madrid 32 puanda kaldı. Başkent temsilcisi ile lider Barcelona arasında 16 puanlık fark bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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