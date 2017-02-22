

İzmir'de bir kişi alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadığı damadını pompalı tüfekle öldürdü, kızını da ağır yaraladı. Çiğli'de geçtiğimiz günlerde Müteahhit Murat Osmanoğlu ile birlikte çalıştığı eşi Özlem Osmanoğlu villalarının önüne geldikleri sırada, pusu kuran kayınpeder Ali Aksoy'un saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle dehşet saçan Aksoy'un açtığı ateş sonucu Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, iki çocuk annesi Özlem Osmanoğlu ise ağır yaralandı. Çiftin aracını benzinle ateşe veren Ali Aksoy kayıplara karıştı. Zanlı Ali Aksoy'un alacak verecek meselesi yüzünden damadı ve kızıyla bir süredir kavgalı olduğu ileri sürüldü.







kaynak:yeniakit