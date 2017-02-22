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villada dehşet! damadına ve kızına kurşun yağdırdı

VİLLADA DEHŞET! DAMADINA VE KIZINA KURŞUN YAĞDIRDI

İzmir'de alacak mevzusu yüzünden damadını öldüren kişi kızını da yaralayıp kaçtı

Tarih : 22 Şubat 2017, 14:12
Puan Ver : Villada Dehşet! Damadına Ve Kızına Kurşun Yağdırdı(6/10)6


İzmir'de bir kişi alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadığı damadını pompalı tüfekle öldürdü, kızını da ağır yaraladı. Çiğli'de geçtiğimiz günlerde Müteahhit Murat Osmanoğlu ile birlikte çalıştığı eşi Özlem Osmanoğlu villalarının önüne geldikleri sırada, pusu kuran kayınpeder Ali Aksoy'un saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle dehşet saçan Aksoy'un açtığı ateş sonucu Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, iki çocuk annesi Özlem Osmanoğlu ise ağır yaralandı. Çiftin aracını benzinle ateşe veren Ali Aksoy kayıplara karıştı. Zanlı Ali Aksoy'un alacak verecek meselesi yüzünden damadı ve kızıyla bir süredir kavgalı olduğu ileri sürüldü.



 



kaynak:yeniakit








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