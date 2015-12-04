

52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında 'Kadının Dünya ve Türkiye Sinemasında Temsili' konulu panel, Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa'nın moderatörlüğünde, yazar Ali Can Sekmeç ve oyuncu Vildan Atasever'in katılımıyla gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panelde oyuncu Atasever, artık sinemada hem kamera önünde hem de arkasında daha bilgili, daha bilinçli kadınların var olduğunu belirterek, "Kadınlar bireysel olarak istedikleri yerde özgürce var olabiliyor. Çünkü daha bilgiliyiz, daha güçlüyüz" dedi.