VİLDAN ATASEVER'İ SİNİRLENDİREN TANIMLAMA
Oyuncu Vildan Atasever, 'Kadının Dünya ve Türkiye Sinemasında Temsili' başlıklı panelde, yazar Ali Can Sekmeç'in "Kafaların dönüp baktığı kadın" tanımlamasına sert tepki gösterdi. Atasever, "Kadının bu şekilde anlatılmasından nefret ediyorum" dedi.
52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında 'Kadının Dünya ve Türkiye Sinemasında Temsili' konulu panel, Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa'nın moderatörlüğünde, yazar Ali Can Sekmeç ve oyuncu Vildan Atasever'in katılımıyla gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panelde oyuncu Atasever, artık sinemada hem kamera önünde hem de arkasında daha bilgili, daha bilinçli kadınların var olduğunu belirterek, "Kadınlar bireysel olarak istedikleri yerde özgürce var olabiliyor. Çünkü daha bilgiliyiz, daha güçlüyüz" dedi.
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