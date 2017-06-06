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vildan atasever, umre'ye gidiyor!

VİLDAN ATASEVER, UMRE'YE GİDİYOR!

Başarılı oyuncu Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor. 35 yaşındaki oyuncu, son olarak "2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı" yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 11:16
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Uzun süredir ekranda görünmeyen sinema ve dizi oyuncusu Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor.



Vildan Atasever, Umre için aldığı uçak biletinin fotoğrafını İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



2015 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Yazın Öyküsü' dizisinde rol alan güzel oyuncu, 13 bölümde ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.



35 yaşındaki oyuncu, son olarak "2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı" yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.



 



kaynak:milliyet








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