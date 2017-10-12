Vietnam'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Yetkililer, ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise arandığını belirtti.

16 BİN EV SULAR ALTINDA

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 21 kişinin yaralandığı, binden fazla evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, 16 bin 740 evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

Ninh Binh bölgesinde 200 bin kişinin tahliye edilmesi talimatı verildi.

EVLERİ SÜRÜKLEDİ

Afetlerden en çok etkilenen Hoa Binh bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ise evlerin sürüklendiği kaydedildi.

ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR

Kurtarma görevlilerinin, afet bölgelerindeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, fırtına ve yağışların gelecek günlerde şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Vietnam'da her yıl fırtına ve sellerde yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: haberinburada