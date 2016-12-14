VİETNAM SAVAŞI'NIN SEMBOLÜ KİM PHUC İSTANBUL'DA
Bundan 45 yıl önce Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) attığı napalm bombasından kaçarken, çekilen fotoğrafıyla Vietnam Savaşı'nın sembolü olan, bugün 53 yaşındaki BM iyi niyet elçisi Kim Phuc, İstanbul'a geldi.
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin 50. Sanat yılı etkinlikleri kapsamında Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği sempozyuma katılan Kim Phuc, AA muhabirinin sorularını cevapladı.
Kendisi gibi BM iyi niyet elçisi olan Zülfü Livaneli ile bir dönem birlikte çalıştığını ve o süreçle ilgili çok taze ve güzel anıları olduğunu belirten Phuc, İstanbul'daki 38'i polis 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının kendisini derinden sarstığını söyledi.
Suriye'deki savaş, özellikle son günlerde Halep'te meydana gelen katliamın ortaya çıkan fotoğraflarıyla ilgili konuşan Puch, kendisinin de benzer bir durumda fotoğrafının çekildiğini belirterek, bu tür fotoğrafların acı verici ancak aynı zamanda da çok etkileyici olduğuna işaret etti.
İnsanların terör saldırılarına maruz kaldıklarında çok acı çektiğini vurgulayan Phuc, “İstanbul'daki bu terör saldırısını duyduğumda dehşete kapıldım, böyle zamanlarda insanların çektiği acılar beni derinden etkiliyor. Her kim bu tür terörist saldırılara maruz kalıyor, inanın benim yüreğim onlarla birlikte atmaya başlıyor, onların üzüntüsünü en derinlerimde hissediyorum. Bir kez daha bu saldırılar tekrar etmesin diye elimden gelen ne varsa en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.
"İNSANLAR BU FOTOĞRAFLAR SAYESİNDE SAVAÇ ÇOCUKLARINI DÜŞÜNÜYOR"
Her tarafı kanlar içindeki Ümran bebeğin fotoğrafını hatırlayamadığını ancak, kıyıya cesedi vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafının kendisinde derin izler bıraktığını kaydeden Puch, şöyle devam etti:
“Aylan Kurdi bebeği gördüğümde içim parçalandı. Benzer ya da benzer olmayan herhangi bir bebek, bu tür acılar çektiğinde, aynı acıyı yüreğimde hissediyorum. Bu tür fotoğraflar, dünyayı harekete geçirmek için bir uyaran oluyor. Uluslararası örgütleri ayaklandırıyor. İnsanlar böylelikle, savaşlardaki çocukları ve etkilenen diğer insanları düşünüyor,”
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Puch, “Eğitim gibi birçok yoğun programlarımız var, barış ve kültürün, toleransın hayata geçmesiyle ilgili çok yoğun programımız var, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
kaynak:habertürk
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