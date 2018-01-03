Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye ve Avrupa'da hakem hatalarını asgari düzeye indirmek için tartışılan Video Asistan Hakemliği'nin (VAR) kaderinin bu yıl Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda belirleneceğini ifade etti.

VAR konusunda çok ciddi yol aldıklarını, büyük bir aksilik olmadığı takdirde, 2018-19 sezonunda Süper Lig'de uygulamanın başlayacağını söyleyen Namoğlu, "Bizim gibi ülkelerin emeklerinin boşa çıkmaması için Video hakemliğinin Dünya Kupası'nda göstereceği performans çok önemli. Olumsuz bir algı Türk kamuoyunu da etkiler" dedi. MHK'nin devre arası hakem semineri için bulunduğumuz Antalya'da Milliyet'e konuşan Namoğlu, MHK üyeleri Alican Lakot, Bedri Dölkeleş ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı sohbette, VAR ile ilgili merak edilen konularda önemli saptamalar yaptı.

İşte, akıbedi çok konuşulan, dönemin Kulüpler Birliği Vakfı başkanı Göksel Gümüşdağ'ın öncülük ettiği Video Asistan Hakemliği'nde geldiğimiz nokta ve Namoğlu'nun geleceğe yönelik düşünceleri;

"RUSYA 2018 ÖNEMLİ"

"Sistemin kaderi, 2018 yılında Rusya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra belirlenecek. Çünkü, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) burada VAR'ı değerlendirip, sonuçlarına bakacak. Milyarlarca insan bu turnuvayı izleyecek. Video hakemliği konusunda kamuoyunda oluşacak algılar bu organizasyonda ortaya çıkacak. Tabii sadece IFAB değil kaderini belirleyecek olan. Bugün Hollanda ve Almanya VAR'ı kullanıyor. Gelecek sezon, futbolun beşiği İngiltere de başlayacak. Portekiz ve Polonya çok kısa sürelerde IFAB onayı aldı. Avrupa'da İspanya, diğer kıtalarda Avustralya ve Amerika sıcak bakıyorlar. Tek kaygımız, Rusya'daki kupada VAR ile ilgili uygulamadan olumsuz sonuçlar çıkması ve bunun projenin aleyhinde kullanılması. Bu algı bizim çalışmalarımızı da etkileyebilir. Bu yüzden FIFA'nın, Rusya'da video hakemliğinde görev alacak hakemler konusunda özellikle Avrupa'dan destek alması, projenin geleceği açısından yarar sağlayacaktır.

"6 AY İÇİNDE HAZIR DURUMA GELEBİLİRİZ"

Bu organizasyonda henüz hazır olmayan ülkelerin hakemlerini kullanmak sıkıntı yaratabilir. Bu ise sistemin sağlıksız olduğu eleştirilerini beraberinde getirebilir. Test, VAR konusunda deneyimli hakemlerle yapılmalı. Açık söyleyeyim, Türkiye Futbol Federasyonu olarak pek çok ülkeden daha fazla ilerledik ve 6 ay içinde hazır duruma gelebiliriz. Tüm planlarımız bunun üzerine kurgulu. UEFA Hakem danışmanımız Roberto Rosetti ve proje sorumlumuz Murat Ilgaz'ın büyük çabaları ve emekleri var. Onlara da teşekkür ediyorum."

"HEDEFİMİZ 2018-19 SEZONUNDA VAR'I KULLANMAK"

"Süper Lig'de şu ana kadar kapalı devre yaptığımız test sonuçlarının her birini IFAB'a yolladık. 28 tane maç var. Olumsuz bir yanıt gelmedi. Hatta destek gördük. Sezonun kalan bölümünde gerek federasyonumuzun özel turnuvalarında, gerek Ziraat Türkiye Kupası'nın belli aşamasından sonra on-line sisteme geçeceğiz. Hakemlerimizin bu konudaki deneyimleri giderek artacak. Her şey yolunda gidiyor. Amacımız 2018-19 sezonunda süper ligde VAR'ı kullanmak.

"SİSTEM HAKEMLERİ VE KURULLARI RAHATLATACAK"

Futbol büyük bir endüstri haline geldi. Dünyanın her yerinde en çok tartışılan paydaşı ise hakem. Hakem hataları istenmeyerek yapılsa da, bu sektörde hedef sadece bizde değil, her ülkede hakemler. Teknolojinin yaşamın tüm alanlarında kullanıldığını düşünürsek, futbolun buna direnmesi mümkün değil. Hakem hatalarını sıfıra indirgemese bile, şikayet edilecek düzeyden çıkarmak için VAR iyi bir proje. Kişisel fikrimi sorarsanız destekliyorum. Biz işe biraz geç başladık ama, beklenenden fazla mesafe aldık. Çok umutluyum. Video sistemi hakemleri ve kurulları da rahatlatacak."

Sohbetin başında, MHK'yi ve icraatlarını eleştiren gazeteciler arasında yer aldığımızı, ancak bunun kişisel değil, genel uygulamalar ile ilgili olduğunu söylediğimiz vakit Namoğlu'nun, "Sadece işimize odaklanıyoruz. Tenkitler zaman zaman bizi üzse de, doğru bildiğimizi yapmaya çalışıyoruz" şeklindeki yanıtının samimi olduğuna inanıyorum. Ancak bu bir ekip işi. Kurulda yer alan diğer 8 üyenin de aktif biçimde uygulamaların içinde yer alması, kimsenin dışlandığı duygusuna kapılmaması gerek. MHK içinde yaşanacak bir ayrımcılık, doğrudan hakemlere yansıyacaktır ki, hakemlerin bu olumsuzluğun farkında olduğunu ve açıkça kullandığını düşünüyorum.

Doğaçlama gelişen ve söz verdiğimiz gibi sadece VAR üzerine kurgulanan bu sohbet dışında yapacağımız bir röportajda, Namoğlu'na sorulacak diğer soruların da ajandamızda olduğunun altını çizelim.

"İTİRAZ EDEN KIZARIR"

"VAR sistemi için şimdilik Süper Lig hakemlerini kullanıyoruz. A klasmanındaki deneyimli ve geçmişte Süper Lig'de maç yönetmiş isimlerle kadroyu 30 kişiye çıkarmayı düşünüyoruz. Bu da hızlı düşünme, doğru karar verme becerisi geliştirmiş isimlerle olabilir. Aklımızda kimlerin olacağı belli. Şunu da belirteyim. Hakemliği yıllar önce bırakmış, yenilikleri takip etmeyen, kendini geliştirmeyen arkadaşlarla işimiz olmaz. VAR'ı Almanya'daki gibi tek merkezden mi, yoksa her statta ayrı mı kullanacağız, teknolojik alt yapının değerlendirmesinden sonra verilecek bu karar. Merkezi sistem daha ekonomik görünüyor.

Şu uygulama da çok önemli. Hakem, VAR'dan uyarı geldikten sonra saha kenarındaki ekrana gidecek pozisyonu izlemek için. O giderken, itiraza gelen her futbolcu sarı kart görecek. Pozisyonla ilgili karar verdikten sonra itirazı sürdüren ise ikinci sarıdan ihraç edilecek. Futbolcular ve teknik adamlar dikkat etsin."

'Umarım bize nasip olur'

"Türk hakemliğinin elbette öncelikli konusu VAR değil. Tam profesyonelliği biz getirdik, umarım VAR'ı başlatmak da bize nasip olur.

"ARKADAŞLARIMIZA İNANIYORUZ"

Hakemlerimiz ve bu sezon yardımcı hakemlerimiz önemli kazanımlar elde etti. Ekonomik koşulları Avrupa standartlarının üzerine çıktı. Rakam vermek istemiyorum ama, geçmişe baktığınızda çok ciddi bir fark var. Bunun sonucu kendilerine iyi bakmak, işlerine odaklanmak ve en az hata ile maçlarını bitirmek görevleri. Parayla ilgili olumsuz bir rekabet yaratılması ve yaşanmasına asla izin vermeyiz. Federasyonumuzun sunduğu bu olanaklardan sonra, hata istememek hakkımız. Arkadaşlarımıza inanıyoruz."

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR projesine büyük önem verdiklerinin altını bir kez daha çizdi, "Pek çok ülkeden fazla ilerledik. Altı ay içinde hazır duruma gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada