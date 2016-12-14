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video hakem sayesinde öne geçtiler, finale yürüdüler

VİDEO HAKEM SAYESİNDE ÖNE GEÇTİLER, FİNALE YÜRÜDÜLER

Kashima Antlers, Atletico Nacional'i 3-0 yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk Asya temsilcisi oldu.

Tarih : 14 Aralık 2016, 16:40
Puan Ver : Video Hakem Sayesinde Öne Geçtiler, Finale Yürüdüler(5/10)3


Kashima Antlers, Atletico Nacional'i 3-0 yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk Asya temsilcisi oldu. Kashima Antlers'i öne geçiren penaltı, hakem Kassai'nin pozisyonu tekrar izlemesine imkan tanıyan sistem yardımıyla verildi.



Video hakem yardımıyla verilen penaltıdan attığı golle Atletico Nacional'e karşı 1-0 öne geçen Kashima Antlers, maçı 3-0 kazanarak 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi.



Japonya'da düzenlenen 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yarı final maçında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile ev sahibi kontenjanından turnuvaya katılan Japonya Birinci Ligi şampiyonu Kashima Antlers karşılaştı.



Osaka kentindeki Suita Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikası, futbol tarihi açısından bir kilometre taşı oldu. Hakem Viktor Kassai, Atletico Nacional ceza sahasında yaşanan pozisyonu, FIFA organizasyonlarında ilk kez kullanılan video hakem sistemi sayesinde yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.



 



kaynak:sabah








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