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Vida'nın Türkiye Menajeri: Beşiktaş Adına Her Şey Olumlu Gidiyor

VİDA'NIN TÜRKİYE MENAJERİ: BEŞİKTAŞ ADINA HER ŞEY OLUMLU GİDİYOR

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Domagoj Vida'nın Türkiye Menajeri Uğur Avadan, "Oyuncuya çok teklif var ama şu an Beşiktaş için her şey olumlu gidiyor." dedi.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 20:00
Puan Ver : Vida'nın Türkiye Menajeri: Beşiktaş Adına Her Şey Olumlu Gidiyor(9/10)5

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ön sıralarda yer alan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Beşiktaş ile görüşme haklarını elinde bulunduran menajeri Uğur Avadan açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN BEŞİKTAŞ İÇİN HER ŞEY OLUMLU"

Haber1903 sitesine konuşan Avadan, "Futbolcu adına Beşiktaş Kulübü ile görüşmeleri ben yürütüyorum. Vida'ya Türkiye'den Beşiktaş dışında, İspanya'dan ve Premier Lig'den çok ciddi teklifler var. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncuyu ikna etmek ve almak kolay değil. Sözleşmesinin bitmesine 6 aydan daha az bir süre var ve kurallara göre oyuncu ile görüşmek serbest. Bu transferi hangi kulüp ve yönetim yaparsa büyük iş başarmış olur ve bence yılın transferini yapmış olur. Şu an Beşiktaş için her şey olumlu ama kulüp bazında daha bir görüşme yok. Umarım her şey olumlu sonuçlanır." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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