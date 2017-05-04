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victoria's secret defilesine çıkmam!

VİCTORİA'S SECRET DEFİLESİNE ÇIKMAM!

Gecelikle klip çeken Aşkın Nur Yengi'den şaşırtan sözler...

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:03
Puan Ver : Victoria's Secret Defilesine Çıkmam!(10/10)8


Aşkın Nur Yengi, önceki gün “Çağırma Lütfen” adlı şarkısına klip çekti.



Bir otoparkta dantel gecelikle kamera karşısına geçen Yengi, çekimde kullanılan Aston Martin'in yanında poz verirken “Tek rakibim James Bond” diye espri yaptı.



Şarkıcı, bikiniyle görüntülenme korkusu olup olmadığı sorusuna da aynı esprili üslupla yanıt verdi: 



“Bikinili çekip altına da ‘çok kilolu' yazarlarsa, o sene Victoria's Secret defilelerine çıkmam.”








Etiketler: Victoria  S  Secret  Defilesine  Çıkmam    haber

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