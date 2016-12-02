O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

vıctorıa'nın melekleri paris'te

VICTORIA'NIN MELEKLERİ PARİS'TE

Victoria's Secret'ın gelenekselleşen şovu bu yıl Paris'te yapıldı. Yeni isimlerle uzun yıllardır markanın yüzü olan modellerin uyumunun dikkat çektiği defileye, Irina Shayk'ın hamilelik iddialarını artıran kıyafetleri damga vurdu

Tarih : 02 Aralık 2016, 09:19
Puan Ver : Vıctorıa'nın Melekleri Paris'te(6/10)5


Fransa'nın başkenti Paris önceki gece yılın en çok merak edilen şovlarından birine ev sahipliği yaptı. Grand Palais, Victoria's Secret Fashion Show 2016'nın merkezi olurken, bu yılki defile izleyenlerin nefesini kesti. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Izabel Goulart gibi markanın uzun yıllardır yüzü olan modellerin yanı sıra Kendall Jenner, Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Taylor Hill ve Sara Sampaio gibi isimler de podyuma çıktı. Candice Swanepoel ve Behati Prinsloo ise bu yıl ilk çocuklarının doğumu nedeniyle defileye katılamadı.



2.5 milyonluk sütyen



Lady Gaga, Bruno Mars ve The Weeknd'in sahne aldığı gecede en çok konuşulan konulardan biri Irina Shayk oldu. Shayk'ın giydiği tasarımların tamamının karın bölgesinin kapatılmış olması, Rus modelin hamilelik iddialarını artırdı.

25 yaşındaki ABD'li model Jasmine Tookes, iç çamaşırı devinin her yıl özel olarak tasarladığı ‘Fantasy Bra'yı taşıyan isim oldu. Tookes'un giydiği Elmas ve zümrütlerle süslü sütyenin değerinin 2.5 milyon dolar (8.7 milyon TL) olduğu açıklandı. Tookes, 9 yıl aradan sonra Fantasy Bra'yı taşıyan ilk siyahi model olarak da dikkat çekti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Vıctorıa  Nın  Melekleri  Paris  Te    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER