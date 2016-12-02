

Fransa'nın başkenti Paris önceki gece yılın en çok merak edilen şovlarından birine ev sahipliği yaptı. Grand Palais, Victoria's Secret Fashion Show 2016'nın merkezi olurken, bu yılki defile izleyenlerin nefesini kesti. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Izabel Goulart gibi markanın uzun yıllardır yüzü olan modellerin yanı sıra Kendall Jenner, Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Taylor Hill ve Sara Sampaio gibi isimler de podyuma çıktı. Candice Swanepoel ve Behati Prinsloo ise bu yıl ilk çocuklarının doğumu nedeniyle defileye katılamadı.







2.5 milyonluk sütyen







Lady Gaga, Bruno Mars ve The Weeknd'in sahne aldığı gecede en çok konuşulan konulardan biri Irina Shayk oldu. Shayk'ın giydiği tasarımların tamamının karın bölgesinin kapatılmış olması, Rus modelin hamilelik iddialarını artırdı.



25 yaşındaki ABD'li model Jasmine Tookes, iç çamaşırı devinin her yıl özel olarak tasarladığı ‘Fantasy Bra'yı taşıyan isim oldu. Tookes'un giydiği Elmas ve zümrütlerle süslü sütyenin değerinin 2.5 milyon dolar (8.7 milyon TL) olduğu açıklandı. Tookes, 9 yıl aradan sonra Fantasy Bra'yı taşıyan ilk siyahi model olarak da dikkat çekti.







kaynak:milliyet