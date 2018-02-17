Gaziantep'te köpek ve horoz dövüştürenlere yönelik operasyonda, yaralı bulunan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Gaziantep'te köpek ve horoz dövüştürenlere yönelik operasyonda, yaralı bulunan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. Hayvanları dövüştüren 8 kişiye 62 bin 450 lira para cezası verildi.

DÖVÜŞ İHBARI YAPILDI

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ihbar üzerine, hayvan dövüştürdüğü iddia edilen kişilerin evlerine operasyon düzenledi.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda bulunan 19 yaralı köpek ile 23 horoz, Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Köpek dövüştüren 3 kişiye 9 bin 450 lira, horoz dövüştüren 5 kişiye ise 53 bin lira para cezası verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, tedavileri tamamlanan hayvanlardan 15 köpeğin sahiplendirildiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada