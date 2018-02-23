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Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ İPLE BOYNUNDAN ARACA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ BÖYLE SÜRÜKLEDİ

Edirne'de bir köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürüklenmesi, duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi(10/10)6

Edirne'de bir köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak götürülmesi, duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

KÖPEĞE İŞKENCEYİ KAMERAYA ALDI

İsminin açıklanmasını istemeyen adam yaptığı açıklamada, köpeğe kötü muamelenin görüntülerini, cep telefonuyla Keşan - Edirne kara yolunda çektiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden kişi, köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürükler şekilde götürülmesine çok üzüldüğünü ifade etti.

ACI İÇİNDE SÜRÜKLENDİ

Bir anda önümde bir panelvanın arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdığını belirten duyarlı vatandaş; "Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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