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VİCDANSIZ KADIN, ASANSÖRE ALDIĞI KÖPEĞİ DEFALARCA TEKMELEDİ


Vicdansız Kadın, Asansöre Aldığı Köpeği Defalarca Tekmeledi
Tarih : 06 Ekim 2017, 14:50
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Hayvanlara yapılan şiddete bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Florida eyaletinde bir asansör kamerası, köpeği tekmeleyen vicdansız kadını anbean görüntüledi.

KADIN, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedildi. Bir köpekle birlikte asansöre binen kadın bir anda hayvanı tekmelemeye başladı. Hırsını alamayan kadın asansörden inene kadar talihsiz hayvana vurmayı sürdürdü. Görüntüler büyük tepki toplarken saldırgan kadının olaydan sonra yakalandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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