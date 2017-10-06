VİCDANSIZ KADIN, ASANSÖRE ALDIĞI KÖPEĞİ DEFALARCA TEKMELEDİ
Hayvanlara yapılan şiddete bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Florida eyaletinde bir asansör kamerası, köpeği tekmeleyen vicdansız kadını anbean görüntüledi.
KADIN, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedildi. Bir köpekle birlikte asansöre binen kadın bir anda hayvanı tekmelemeye başladı. Hırsını alamayan kadın asansörden inene kadar talihsiz hayvana vurmayı sürdürdü. Görüntüler büyük tepki toplarken saldırgan kadının olaydan sonra yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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