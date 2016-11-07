O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

VİCDANSIZ ANNE YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI

Esenyurt'ta annesi tarafından çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebeği kağıt toplayıcı buldu. Hastanede hayata döndürülen bebeğe doktorlar tarafından "Umut" adı verildi

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:02
Puan Ver : Vicdansız Anne Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Attı(8/10)8


Çöpte bulunur bulunmaz hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Minik bebeğe doktorlar tarafından "Umut" adı verildi.



"Bu kadarına da pes" dedirten olay, dün akşam Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir kadın poşet içerisinde getirdiği yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atarak kaçtı. Bir süre sonra kağıt toplayıcı şahıs konteyneri karıştırırken çocuğu fark etti ve çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Hemen çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu ve çocuğu battaniyeye sararak bir iş yerine götürdü. Durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hemen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Hastanede yeni doğan yoğun ünitesinde alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren Esenyurt Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi Uzm. Dr. Şeyhmus Çelik, “Bebeğimizin göbeği bağlamadan getirilmiş açık tutulmuş. Bu böyle olduğu için bebekte kan kaybına sebep olabilirdi. Biz hemen bütün tetkiklerini yaptık. Hemen bütün aşılarını da yaptık. Şu an antibiyotik de başladık, genel durumu iyi. Bebeğimiz şu an 3 kilo 70 gram ağırlığında. Çok şükür ki bu göbek bağından dolayı bir kan kaybı olmamış eğer olsaydı bu bebeğin ölümüne sebep olabilirdi ve sanırım da o amaçla bu yapılmış” dedi.








Etiketler: Vicdansız  Anne  Yeni  Doğan  Bebeğini  Çöpe  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER