

Çöpte bulunur bulunmaz hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Minik bebeğe doktorlar tarafından "Umut" adı verildi.







"Bu kadarına da pes" dedirten olay, dün akşam Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir kadın poşet içerisinde getirdiği yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atarak kaçtı. Bir süre sonra kağıt toplayıcı şahıs konteyneri karıştırırken çocuğu fark etti ve çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Hemen çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu ve çocuğu battaniyeye sararak bir iş yerine götürdü. Durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hemen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.







Hastanede yeni doğan yoğun ünitesinde alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren Esenyurt Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi Uzm. Dr. Şeyhmus Çelik, “Bebeğimizin göbeği bağlamadan getirilmiş açık tutulmuş. Bu böyle olduğu için bebekte kan kaybına sebep olabilirdi. Biz hemen bütün tetkiklerini yaptık. Hemen bütün aşılarını da yaptık. Şu an antibiyotik de başladık, genel durumu iyi. Bebeğimiz şu an 3 kilo 70 gram ağırlığında. Çok şükür ki bu göbek bağından dolayı bir kan kaybı olmamış eğer olsaydı bu bebeğin ölümüne sebep olabilirdi ve sanırım da o amaçla bu yapılmış” dedi.