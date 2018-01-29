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Vezneler kaldırılıyor! Artık tek tıkla işlem yapılacak

VEZNELER KALDIRILIYOR! ARTIK TEK TIKLA İŞLEM YAPILACAK

Maliye Bakanlığı stratejik planıyla veznesiz saymanlık projesi hazırlanacak. Projeyle tahsilat ve ödeme benzeri mali işlemlerin bankacılık sistemiyle yapılması sağlanacak.

Tarih : 29 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : Vezneler Kaldırılıyor! Artık Tek Tıkla İşlem Yapılacak(10/10)6

Maliye Bakanlığı'nın 2018-2022 dönemine ilişkin Stratejik Plan hazırladı. Plana göre, kamu mali yönetiminde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ön plana çıkarılacak. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyleri artırılırken, bu düzenlemelere ve birlikte çalışılabilirlik esaslarına uygun işleyen harcama ve muhasebe bilişim altyapısı oluşturulacak.

KOLAYCA İZLENEBİLECEK

Doğru, güvenilir, standart ve sürekli veri üretimi sağlanarak vatandaşların hesap sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için kamu hesaplarının kolayca izlenebileceği raporlar yayımlanacak. Kamu mali analiz teknikleri geliştirilerek, mali istatistiklerin kalitesi artırılacak. Muhasebe hizmetlerinin yönetime bilgi verme işlevine daha da işlerlik kazandırmak için muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecek.

YENİ MUHASEBE ANLAYIŞINA UYGUN

Plan kapsamında muhasebe birimlerinin sunduğu tahsilatlar ve ödemeler gibi mali işlemlerin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasının sağlanması için veznesiz saymanlık projesi gerçekleştirilecek. Yeni muhasebe anlayışına uygun olarak kayıtların idarelerce tutulması ve muhasebe hizmetlerinin ilgili idareler tarafından yürütülmesi sağlanacak. Kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerinin sertifikalı personel eliyle yürütülmesi sağlanacak.

2022'DE 8930'A ÇIKACAK

Bunların yanı sıra planla halihazırda 7 bin 680 olan sertifikalı muhasebe yetkilisi sayısın ise 2022 yılında 8 bin 930'a çıkması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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