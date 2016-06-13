

Vezneciler'de geçtiğimiz hafta terör saldırısının gerçekleştiği Şehzadebaşı Caddesi üzerindeki şüpheli paket sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Cadde, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu kavşaktan itibaren emniyet şeridiyle kapatıldı.







CADDE 20 DAKİKA KAPALI KALDI







Olay yerine gelen bomba uzmanının yaptığı inceleme sonrası şüpheli pakette herhangi bir patlayıcının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine yaklaşık 20 dakika kapalı kalan cadde tekrar açıldı.