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VEZNECİLER'DE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ! CADDE TRAFİĞE KAPATILDI


VEZNECİLER'DE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ! CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Tarih : 13 Haziran 2016, 11:52
Puan Ver : Vezneciler'de Şüpheli Paket Hareketliliği! Cadde Trafiğe Kapatıldı(6/10)5


 Vezneciler'de geçtiğimiz hafta terör saldırısının gerçekleştiği Şehzadebaşı Caddesi üzerindeki şüpheli paket sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Cadde, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu kavşaktan itibaren emniyet şeridiyle kapatıldı.



CADDE 20 DAKİKA KAPALI KALDI



Olay yerine gelen bomba uzmanının yaptığı inceleme sonrası şüpheli pakette herhangi bir patlayıcının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine yaklaşık 20 dakika kapalı kalan cadde tekrar açıldı.








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