VEZNECİLER'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI
Fatih Vezneciler'deki şüpheli paket, emniyeti alarma geçirdi.
Fatih Vezneciler'deki şüpheli paket, emniyeti alarma geçirdi. Polisi hedef alan bombalı saldırının gerçekleştirildiği yere yaklaşık 100 metre mesafedeki şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.
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