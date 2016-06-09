VEZNECİLER'DE BOMBALI ARACI BİR KADIN PATLATTI
İstanbul'un Fatih İlçesi Vezneciler semtindeki hain saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, saldırıdaki bilinmeyenleri ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma yürütüyor. 6 polisin, 5 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı katliamda kullanılan otomobilin izine ulaşıdı. Habertürk'ün haberine göre, Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis, katliamın canlı bomba saldırısı olduğunu belirledi.
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