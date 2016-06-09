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VEZNECİLER'DE BOMBALI ARACI BİR KADIN PATLATTI


VEZNECİLER'DE BOMBALI ARACI BİR KADIN PATLATTI
Tarih : 09 Haziran 2016, 09:41
Puan Ver : Vezneciler'de Bombalı Aracı Bir Kadın Patlattı(8/10)6


İstanbul'un Fatih İlçesi Vezneciler semtindeki hain saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, saldırıdaki bilinmeyenleri ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma yürütüyor. 6 polisin, 5 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı katliamda kullanılan otomobilin izine ulaşıdı. Habertürk'ün haberine göre, Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis, katliamın canlı bomba saldırısı olduğunu belirledi.








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