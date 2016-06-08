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VEZNECİLER ŞEHİTLERİ DUALAR VE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI


VEZNECİLER ŞEHİTLERİ DUALAR VE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Tarih : 08 Haziran 2016, 15:29
Puan Ver : Vezneciler Şehitleri Dualar Ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı(6/10)6


 Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.



ŞEHİTLER FATİH CAMİİ'NDEN UĞURLANDI



Vezneciler'de çevik kuvvet aracının hedef alındığı terör saldırısında 6 polis şehit düşmüş, 5 sivil hayatını kaybetmiş, 36 kişi de yaralanmıştı. Şehit olan polis memurlarından 9 aylık evli Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



BAŞBAKAN VE KILIÇDAROĞLU DA CENAZEDEYDİ



Şehitlerin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehit polis memurlarının cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin, şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün babası Zeki Karagözlü, ağabeyi Yasin Karagözlü, Gökhan Topçu'nun anne babası ve yakınları katıldı.








Etiketler: Vezneciler  Şehitleri  Dualar  Ve  Gözyaşlarıyla  Uğurlandı    haber

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