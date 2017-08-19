VEYSEL SARI: ELİM ÇARPTI DEDİ AMA TALİSCA BANA YUMRUK ATTI, ŞAKA GİBİ!
Kasımpaşalı Veysel Sarı, Beşiktaş maçında Talisca ile yaşadığı pozisyonun ardından, "Talisca'yı dinledim, elim çarptı dedi ama bildiğin yumruk attı, şaka gibi!" dedi.
Kasımpaşa'da Veysel Sarı, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçının ardından, Talisca ile yaşadıkları pozisyonu yayıncı kuruluşa açıkladı.
İşte Veysel'in pozisyon ile ilgili görüşleri;
"BANA YUMRUK ATTI, ŞAKA GİBİ!"
"Talisca'nın açıklamaları dinledim, elim çarptı dedi ama bildiğin yumruk attı. Şaka gibi. Hakemler sene başı gelip bu pozisyonların kırmızı kart olması gerektiğini söylüyorlardı. Nasıl verilmez ki buna? Bir de FIFA hakemimiz. Biraz daha cesur olması lazım. 5 dakika sonra öne geçiren golü attı Talisca. Bundan büyük şiddet mi var futbolda? Bazı şeylerin gerçekten değişmesi lazım. Biz üzülüyoruz gelişmediğimiz için. Bu kırmızı kart, tartışması bile yok. Bize yazık, hakemimize yazık. Üzülüyorum Türk futbolu adına. 18 takım mücadele ediyor, 3-4 takım değil."
Kaynak: haberinburada
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