

Şık ve ince tasarımı ile göz dolduran Vestel taşınabilir batarya, üç farklı rengi ile dikkat çekiyor. Tüm mobil cihazlar ile uyumlu Vestel taşınabilir bataryalar, 10.000 mAH'da bulunan gümüş ve beyaz renkleri, 5.000 mAH'da ise bu renklere ek olarak altın rengi ile Vestel satış noktalarında tüketiciler ile buluşuyor. Led şarj göstergesi, dahili micro USB şarj kablosu ve micro USB ile USB girişi sayesinde tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan Vestel taşınabilir batarya, 5.000 mAH 49 TL ve 10.000 mAH 79 TL fiyat seçeneği ile tüm Vestel satış noktalarında satışta.



Hem OTG Hem USB



Birden fazla fonksiyonu bir arada kullanmaya fırsat veren Vestel OTG&USB kablo ile telefonu ana ekran haline getirerek, tüketiciler telefonunu dilerlerse klavyeye, dilerlerse fareye, dilerlerse de USB belleğe bağlayabiliyor. İki kablonun OTG ucu ile USB ucunu birbirine bağlayarak, telefondan telefona sarj etmeyi de mümkün hale getiren bu ürün, 29 TL fiyatıyla tüm Vestel satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor.



Venus V3 Kılıflar ile Venus'ler Koruma Altında



İnce ve hafif tasarımıyla göz kamaştıran Venus V3'ün cüzdan kılıfları şık görünümü ve kullanışlılığı ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. Altın, kırmızı ve siyah renkleri ile dikkat çeken cüzdan kılıflar; mıknatıslı kapağa, deri görünüme, darbeye dayanıklı özelliği ve kart ceplerine sahip. 29 TL fiyatı ile öne çıkan cüzdan kılıflar tüm Vestel satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.