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vestel, toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladı

VESTEL, TOSHİBA İLE MARKA LİSANS ANLAŞMASI İMZALADI

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bugün Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma ile ilk etapta 5 yıllığına tüm Avrupa'da Toshiba markalı TV'lerin üretimi, lisansı ve marka hakkı Vestel'de olacak.

Tarih : 01 Eylül 2016, 17:26
Puan Ver : Vestel, Toshiba İle Marka Lisans Anlaşması İmzaladı(10/10)11


Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bugün Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma ile ilk etapta 5 yıllığına tüm Avrupa'da Toshiba markalı TV'lerin üretimi, lisansı ve marka hakkı Vestel'de olacak." dedi.



Erdoğan, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bugün Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladıklarını kaydetti.



Anlaşma ile ilk etapta 5 yıllığına tüm Avrupa'da Toshiba markalı TV'lerin üretimi, lisansı ve marka hakkının Vestel'de olacağını belirten Erdoğan, bunun ilerde daha geniş bir coğrafyaya yayılması konusunda tarafların iradelerini beyan ettiğini dile getirdi.








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