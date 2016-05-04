

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu'ya göre Vestel Mayıs ayı donunda İHA uçurmayı başarabilir.



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, geçenlerde Pamukkale Üniversitesinde ”Başarı hikayesi” konferansına katıldı. Zorlu, konferansta Vestel'in yeni yatırımları ve geliştirecekleri yeni İnsansız Hava Aracı hakkında da bilgiler aktardı.



Yönetici Vestel'in daha önce İnsansız Hava Aracı geliştirdiklerini belirterek, yeni hedeflerinin silahlı İHA geliştirmek olduğu belirtildi. Zorlu'ya göre Vestel'in silahlı İHA'sı yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayının sonlarında göklerdeki yerini alacak.



Konferans sırasında bir gazetecinin “İnsansız silahlı hava aracı sadece Türkiye'de mi kullanılacak?” sorusuna Ahmet Nazif Zorlu “Bizim her yaptığımız şeyde ihracat hedefimiz vardır. Zaten önce kendi ülkende yapacaksın, başarılı olacaksın ki ondan sonra dünyada başarılı olmaya çalışacaksın. Biz Zorlu Grubu olarak kendimiz yapalım, kendi içimizde oynayalım diye böyle bir fikrimiz olamaz. Tabi ihracat hedefimizdir. Bunların çok konuşulmaması lazım. Biz yapıyoruz. Yüzde yüz yazılımı, donanımı bugün Vestel'e aittir. Vestel Savunma Sanayi tarafından yapılıyor” diyerek yanıt verdi.



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