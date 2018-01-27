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Vestel, Abonelik Yöntemiyle Televizyon Kiralama Yöntemini Getiriyor

VESTEL, ABONELİK YÖNTEMİYLE TELEVİZYON KİRALAMA YÖNTEMİNİ GETİRİYOR

Leasıng modelini TV satışlarına uygulayan Vestel, sektöre abonelik üzerinden kiralama modelini getiriyor.

Tarih : 27 Ocak 2018, 14:30
Puan Ver : Vestel, Abonelik Yöntemiyle Televizyon Kiralama Yöntemini Getiriyor(8/10)4

Leasıng modelini TV satışlarına uygulayan Vestel, sektöre abonelik üzerinden kiralama modelini getiriyor. Bu modelle tüketicilere 2 ve 3 yılık abonelik seçeneği sunulacak. Bu süre boyunca seçilen TV'nin modeline göre 89-420 TL arasında değişen aylık ödemelerle, kullanıcılara ücretsiz Digitürk aboneliği sunulacak. Süre sonunda ise isteyen tüketicilerin TV'lerde bir üst modele geçebileceğini isteyenlerin ise aboneliklerini sonlandıracağını kaydeden Güler, gelecek aylarda telefon ve beyaz eşyada da abonelik modeline geçeceklerini açıkladı.

200 BAŞVURU ALDI

Dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile V Hepyeni platformunu tanıtan Güler, "Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisi çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler nasıl olsa yenisi çıkar diyerek ihtiyacını erteliyor ya da aldığına razı oluyor" ifadeleri ile V Hepyeni'yi kurduk" açıklaması ile uygulamanın ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Güler, 1 haftadır uygulamada olan platforma 200 başvuru aldıklarını kaydederek, "Yılda 1.5 milyon TV, 1.5 milyon beyaz eşya satıyoruz. İkinci çeyrekte beyaz eşyaya geçeceğiz. Şirketleri katma değerli yapan şey cirodan çok, ne kadar abonenizin olduğu, ne kadar değer yaratabildiğiniz. Abonelik ödemelerinde banka limiti işgal edilmiyor. İsteyen bankadan otomatik ödeme talimatı veriyor, isteyen her ay gidip herhangi bir Vestel şubesinden ödeme yapabiliyor" diye konuştu.

KAFELERLE ANADOLU'YA YAYILACAK

Vestel mağazalarında Kafe Vesto'larla yeni bir sisteme geçtiklerini anlatan Ergün Güler, bu yıl 15 ya da 20 mağazada kafe açacaklarını dile getirdi. Şu an İstanbul ve Ankara'daki bazı şubeler bünyesinde açılan kafeleri Anadolu'ya yayacaklarını dile getiren Güler, mağazalara giriş sayısını artıran kafelerin, ciroları ise 5'e katladığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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