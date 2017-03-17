Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!
Yeni Lamborghini Huracan Performante
Gmail'de Para Gönderme Devri Başladı
Siber Suçlular Pornografik Sitelerin Kullanıcılarını Hedef Alıyor
Vertu Satıldı! Hem De Bir Türk'e!
Resident Evil Revelations, Ps4 Ve Xbox One İçin Duyuruldu
Lamborghini'den Koşu Ayakkabısı; Wave Tenjin 2
Xperia Xzs Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Gün Sayıyor
Yazarlar Beşiktaş-Olympiakos Maçını Yorumladı
Son Bir Ay! Okumadan Sandığa Gitmeyin!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Erkeklere Prostat Kanseri Uyarısı!
Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü
Adil Öksüz Soruşturmasında 28 İsme Yasak Geldi
Abd'den Türkiye'ye Çağrı!
'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'
Somali'deki Türk Askeri Üssü Göreve Başlıyor

vertu satıldı! hem de bir türk'e!

VERTU SATILDI! HEM DE BİR TÜRK'E!

Vertu, Hakan Uzan tarafından satın alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Vertu, 50 milyon sterline satıldı.

Tarih : 17 Mart 2017, 10:27
Puan Ver : Vertu Satıldı! Hem De Bir Türk'e!(7/10)7


Vertu, Hakan Uzan tarafından satın alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Vertu, 50 milyon sterline satıldı.



Ürettiği lüks telefonlarla bilinen ve son zamanda iki kere el değiştiren Vertu, bir kere daha satıldı. Firmayı, Türk iş adamı Hakan Uzansatın aldı.The Vergeve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Hakan Uzan'a ait Güney Kıbrıs merkezli bir şirket, Vertu'yu 50milyon sterlin (227 milyon TL)bedel karşısında bünyesine kattı. Vertu satıldıhaberimizin detayları aşağıda.



Hakan UzanVertupazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.



Vertu, sürekli el değiştiren bir marka



İngiliz merkezli lüks telefon üreticisi Vertu, Nokia‘ya aitti. Nokia, şirketi 2012'de EQT VIadlı bir şirkete sattı. Aynı şirket 2015 yılında firmayı Hong Kong merkezli Godin Holdings‘e sattı. Firmanın ürettiği telefonlar el yakan fiyatlara sahip. Ortalama 6000dolar olan telefon modellerinin bir kısmı, bir kaç kat daha yüksek bedellere alıcı buluyor.



Hakan Uzan, İmar Bankasısoruşturması sonrası kardeşi Cem Uzangibi Türkiye'den ayrılmıştı. 2003‘te ülkemizden ayrılan Uzan, o tarihten beri yurtdışında yaşamını sürdürüyor.



Friday the 13th: The Game İçin Yeni Fragman Geldi








Etiketler: Vertu  Satıldı  Hem  De  Bir  Türk  E    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER