Vertu, Hakan Uzan tarafından satın alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Vertu, 50 milyon sterline satıldı.



Vertu, Hakan Uzan tarafından satın alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Vertu, 50 milyon sterline satıldı.



Ürettiği lüks telefonlarla bilinen ve son zamanda iki kere el değiştiren Vertu, bir kere daha satıldı. Firmayı, Türk iş adamı Hakan Uzansatın aldı.The Vergeve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Hakan Uzan'a ait Güney Kıbrıs merkezli bir şirket, Vertu'yu 50milyon sterlin (227 milyon TL)bedel karşısında bünyesine kattı. Vertu satıldıhaberimizin detayları aşağıda.



Hakan Uzan“Vertupazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.



Vertu, sürekli el değiştiren bir marka



İngiliz merkezli lüks telefon üreticisi Vertu, Nokia‘ya aitti. Nokia, şirketi 2012'de EQT VIadlı bir şirkete sattı. Aynı şirket 2015 yılında firmayı Hong Kong merkezli Godin Holdings‘e sattı. Firmanın ürettiği telefonlar el yakan fiyatlara sahip. Ortalama 6000dolar olan telefon modellerinin bir kısmı, bir kaç kat daha yüksek bedellere alıcı buluyor.



Hakan Uzan, İmar Bankasısoruşturması sonrası kardeşi Cem Uzangibi Türkiye'den ayrılmıştı. 2003‘te ülkemizden ayrılan Uzan, o tarihten beri yurtdışında yaşamını sürdürüyor.



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