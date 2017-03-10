

Vertigo, vücudun denge sisteminde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle yaşanan baş dönmesine verilen isimdir. Tansiyon düşmesi gibi sebeplerden dolayı oluşan baş dönmesi, vertigo hastalığı kapsamında değildir.







Vertigo hastalığı, labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi durumlarda oluşan baş dönmelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda korkudan dolayı oluşan baş dönmesi de vertigo hastalığı kapsamındadır.







VERTİGO HASTALIĞI NEDENLERİ







● ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonları) sonrası iç kulak tutulumu



● Pozisyona bağlı baş dönmesi (BPPV olarak kısaltılır ve iç kulakta dengemizi sağlayan toza benzer bazı maddelerin fizyolojisinin bozulması)



● Meniere Hastalığı (İç kulaktaki sıvıların kimyasal durumlarının değişerek basınç artışı yapması)



● Vestibüler Nörinit (İç kulaktaki denge ile ilgili sinyalleri beyine ulaştıran sinirin iltihaplanması)



● Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit)



● Menenjit veya diğer ateşli hastalıkların içkulağı etkilemesi



● İç kulakta veya iç kulak sinirindeki tümöral hastalıklar







VERTİGO HASTALIĞI BELİRTİLERİ







● Baş dönmesi



● Şiddetli baş ağrısı



● Mide bulantısı



● Bayılmalar







VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir, vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya psikojenik nedenlerden dolayı ortaya çıkan vertigolar istirahat ve basit ilaç tedavileri ile tamamen düzelir.







kaynak:habertürk