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verizon'dan yahoo için büyük teklif

VERİZON'DAN YAHOO İÇİN BÜYÜK TEKLİF

Uzun zamandır işbirliği içinde olduğu danışman firmalarıyla satış opsiyonlarını görüşen Yahoo için yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:25
Puan Ver : Verizon'dan Yahoo İçin Büyük Teklif(10/10)10


Uzun zamandır işbirliği içinde olduğu danışman firmalarıyla satış opsiyonlarını görüşen Yahoo için yeni bir iddia daha gündeme geldi.



Ortaklaşa çalıştığı firmalar ile satış konusunda görüşmeler yapan Yahoo, yeni bir iddia ile gündemde. Bir çok dev firma ( Twitter, Verizon, AT&T, TPG ) satın alma konusunda istekli.



Sahip olduğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar vergi yükü getirmesi nedeniyle, tüm veya bir kısım bölümlerini satma kararı alan Yahoo, uzun süredir talipleri ile görüşmeler içinde. Son olarak Twitter ile bir stratejik ortaklık iddiası ortaya atılmıştı. Talipler arasında ise Verizon oldukça ön planda.



Alınan bilgilere göre Verizon, Yahoo'nun çekirdek internet hizmetleri için yaptığı ikinci teklift miktarını 3 milyar dolara seviyesine çıkardı. Tüm firmayı satın almak yerine Verizon'un arama ve diğer internet servislerine almak istediği söyleniyor.



Şimdilik Yahoo tarafından ise bir karar yok. Gelen bilgilere göre Verizon'un daha yüksek bir teklifle gelebileceği söyleniyor.



Robert Downey Jr, Spider-Man Filminde!








Etiketler: Verizon  Dan  Yahoo  İçin  Büyük  Teklif    haber

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