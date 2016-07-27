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verizon, yahoo'yu satın aldı!

VERİZON, YAHOO'YU SATIN ALDI!

AT&T ve Vodafone birlikte dünyanın en popüler servis sağlayıcısı olan Verizon, Yahoo ‘yu satın aldı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:37
Puan Ver : Verizon, Yahoo'yu Satın Aldı!(10/10)12


AT&T ve Vodafone birlikte dünyanın en popüler servis sağlayıcısı olan Verizon, Yahoo ‘yu satın aldı.



Dünyanın en büyük servis sağlayıcıları arasında ilk üçü saymamız gerekirse: AT&T, Verizon ve Vodafone'u hiç düşünmeden sayabiliriz. Amerikalı servis sağlayıcı AT&T arasındaki farkı kapatmak için inanılmaz hamlelerde bulunan Verizon, geçen yıl, internet servis sağlayıcı ve mobil işlem operatörü AOL'ü 4.4 milyar dolar karşılığında satın almıştı.



Verizon, şimdi de, günlük  600 milyon kullanıcının yararlandığı Yahoo'nun internet servislerini, 4,8 milyar dolar karşılığında satın almak için hamle yaptı. Anlaşma gereği Verizon Yahoo'nun tüm hisselerini almayacak, Alibaba ve Yahoo Japonya hisseleri bu satışa dahil değil.



Verizon Yönetim Kurulu Başkanı Lowell McAdam; “Amerikalı efsanenin dijital ortamlardaki haklarını satın almamız, teknoloji dünyasında tam bir dönüm noktası. Yahoo markasının desteğiyle, dünyanın en büyük mobil medya kuruluşlarından biri haline geleceğiz. Hem dijital ortamda, hem de beyaz cam da istediğimiz uygulamları kolayca gerçekleştirebileceğiz.” ifadelerini kullandı.



Söz konusu anlaşmanın, 2017 yılının ilk aylarında resmileşmesi bekleniyor.



Arama Motoru Devinin Yönetim Kurulu Başkanı Marissa Mayer, “İnternette Yahoo öncesi ve Yahoo sonrası iki dönem var. Yahoo, internet dünyasını kökten değiştirdi. Yahoo'dan önce internet, bazı devlet kuruluşlarının aramalarını gerçekleştirdiği bir ortamdı. Şu anda pek popüler olan arama motorlarına (muhtemelen Google'ı kastediyor) biz ilham kaynağı olduk. Şirketimiz, web ortamını mantıklı hale getirirken, aynı zamanda insanlaştırdı. Sayemizde e-posta, arama, gerçek zamanlı medya taramaları ve daha fazlası mümkün oldu.” ifadelerini kullandı.



Aslında Verizon son derece cömert davranmış gibi gözüküyor. Şirketin 2015 yılı değeri, 500 milyon dolar civarındayken, 2016'da 40 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı.



Microsoft, 2008 yılında  Yahoo'nun tamamına 44.6 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu. Fakat anlaşma gerçekleşmemişti.



Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos'ta açıklanıyor








Etiketler: Verizon  Yahoo  Yu  Satın  Aldı    haber

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